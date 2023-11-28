Немецким политикам стало стыдно за громкие промахи Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок, находясь на своём посту, совершает только громкие промахи. Об этом на своей странице в социальной сети заявила немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

По её словам, в числе громких дипломатических промахов Бербок — "объявление войны атомной державе — России". Среди "свежих мудростей" главы МИД заявление о том, что временное перемирие в Газе не поможет в вопросе доставки срочно необходимой гуманитарной помощи.

"Что за безответственная и извращённая логика! Я испытываю лишь стыд за этого министра иностранных дел", — возмутилась Вагенкнехт.