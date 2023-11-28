Немецким политикам стало стыдно за громкие промахи Бербок
Немецкий депутат Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за главу МИД ФРГ Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK
Глава МИД Германии Анналена Бербок, находясь на своём посту, совершает только громкие промахи. Об этом на своей странице в социальной сети заявила немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
По её словам, в числе громких дипломатических промахов Бербок — "объявление войны атомной державе — России". Среди "свежих мудростей" главы МИД заявление о том, что временное перемирие в Газе не поможет в вопросе доставки срочно необходимой гуманитарной помощи.
"Что за безответственная и извращённая логика! Я испытываю лишь стыд за этого министра иностранных дел", — возмутилась Вагенкнехт.
Недавно Бербок оскандалилась после интервью телеканалу ZDF, в котором пообещала потребовать от эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани отказа от спонсирования терроризма, чем не на шутку рассердила зарубежного гостя и поставила под вопрос сами переговоры.