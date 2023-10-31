Договорилась: Бербок едва не угодила в международный скандал из-за одной фразы

Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани оказалась на грани срыва. Всему виной — одно неосторожное высказывание министра, рассказали в Spiegel.

Журналисты напомнили, что незадолго до переговоров в Берлине Бербок дала интервью телеканалу ZDF, где поделилась планами на беседу с эмиром. Глава МИД пообещала потребовать от катарского политика отказа от спонсирования терроризма, чем не на шутку рассердила зарубежного гостя и поставила под вопрос сами переговоры.