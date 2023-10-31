Регион

Уведомления отключены

31 октября, 03:16
4935

Договорилась: Бербок едва не угодила в международный скандал из-за одной фразы

Spiegel: Неосторожное заявление Бербок едва не стоило ей встречи с эмиром Катара

Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани оказалась на грани срыва. Всему виной — одно неосторожное высказывание министра, рассказали в Spiegel.

Журналисты напомнили, что незадолго до переговоров в Берлине Бербок дала интервью телеканалу ZDF, где поделилась планами на беседу с эмиром. Глава МИД пообещала потребовать от катарского политика отказа от спонсирования терроризма, чем не на шутку рассердила зарубежного гостя и поставила под вопрос сами переговоры.

"Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нём в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим ибн Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок", — написали в Spiegel, добавив, что встреча всё же состоялась.

ХАМАС освободило заложницу-американку и её 18-летнюю дочь при посредничестве Катара

ХАМАС освободило заложницу-американку и её 18-летнюю дочь при посредничестве Катара

"Длинный язык" не впервые приносит Бербок неприятности. Так, в январе дипломат призывала Евросоюз к войне с Россией, после чего извинилась и назвала свои слова ошибкой. Дельный совет министру дал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Бывший глава немецкого кабмина призвал её следить за словами, говоря о Москве.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • Германия
  • катар
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров