Договорилась: Бербок едва не угодила в международный скандал из-за одной фразы
Spiegel: Неосторожное заявление Бербок едва не стоило ей встречи с эмиром Катара
Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани оказалась на грани срыва. Всему виной — одно неосторожное высказывание министра, рассказали в Spiegel.
Журналисты напомнили, что незадолго до переговоров в Берлине Бербок дала интервью телеканалу ZDF, где поделилась планами на беседу с эмиром. Глава МИД пообещала потребовать от катарского политика отказа от спонсирования терроризма, чем не на шутку рассердила зарубежного гостя и поставила под вопрос сами переговоры.
"Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нём в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим ибн Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок", — написали в Spiegel, добавив, что встреча всё же состоялась.
"Длинный язык" не впервые приносит Бербок неприятности. Так, в январе дипломат призывала Евросоюз к войне с Россией, после чего извинилась и назвала свои слова ошибкой. Дельный совет министру дал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Бывший глава немецкого кабмина призвал её следить за словами, говоря о Москве.