Шрёдер дал совет Бербок после резких высказываний о России
Экс-канцлер Германии Шрёдер призвал Бербок сдерживать эмоции, говоря о России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Обложка © Getty Images / Sebastian Reuter
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал главу МИД ФРГ Анналену Бербок следить за словами, говоря о России. В интервью Berliner Zeitung он заявил, что Берлин заинтересован в поддержании хороших отношений с Москвой.
"Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. У нас подобное взаимодействие со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелёными" и Анналеной Бербок, то это неправильно", — пояснил Шрёдер и призвал Бербок держать эмоции при себе, говоря о России.
Бербок регулярно выступает с критикой в адрес России. Так, в январе этого года она призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом. Позднее она призналась, что совершила ошибку, когда позволила себе подобные высказывания. Кроме того, она неоднократно заявляла, что разочарована эффектом санкций на российскую экономику. Однако достаётся от Бербок не только России: недавно она отличилась громким высказыванием в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Глава МИД ФРГ назвала его диктатором.