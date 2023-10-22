Шрёдер дал совет Бербок после резких высказываний о России

"Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. У нас подобное взаимодействие со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелёными" и Анналеной Бербок, то это неправильно", — пояснил Шрёдер и призвал Бербок держать эмоции при себе, говоря о России.