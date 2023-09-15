Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Она считает, что для него успешное проведение Россией СВО стало бы "сигналом".

"Украина должна победить", — заявила она в интервью Fox News, добавив, что в случае победы России это стало бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си".