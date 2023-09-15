Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Она считает, что для него успешное проведение Россией СВО стало бы "сигналом".
"Украина должна победить", — заявила она в интервью Fox News, добавив, что в случае победы России это стало бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си".
Помимо откровенно спорных заявлений Анналена Бербок известна уморительными оговорками. Так, ранее глава МИД ФРГ опозорилась, заявив, что весь мир будет счастлив, если президент России Владимир Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. Позднее Бербок допустила нелепую оговорку во время пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску, назвав украинское зерно "кокаиновым". Также немецкий депутат Штефан Койтер критиковал министра за недостаточное знание английского языка и напомнил ей её "свинскую" оговорку.
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