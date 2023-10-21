"Страх абсурден": Бывший канцлер ФРГ заявил, что Россия не угрожает Европе

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что со стороны РФ для Европы нет угрозы. По его словам, "страх того, что придут русские, абсурден".

"Нам никто не угрожает. Этот страх того, что придут русские, абсурден. Чего хотят русские? Статус-кво в Донбассе и Крыму. Не более", — отметил он в беседе с Berliner Zeitung.

Кроме того, Шрёдер заметил, что США стремились придвинуть НАТО к западной границе РФ, сделав своим новым членом Украину. Экс-канцлер ФРГ подчеркнул, что всё это казалось угрозой для русских. По его словам, поведение Москвы в этой ситуации объясняется страхом и концепцией "передовой обороны".

"В связи с этим никто в Польше, государствах Балтии и точно никто в ФРГ не должен ошибочно думать, что находится в опасности. Русские не начали бы боевые действия с членом НАТО. Никто в России не думает серьёзно о том, чтобы вступить в конфликт с НАТО", — добавил Шрёдер.