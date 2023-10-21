"Это было фатально": Экс-канцлер Германии раскрыл, как США не позволили Киеву вести переговоры с Россией
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: США не позволили Киеву вести мирные переговоры с Россией
Американские власти не позволили Киеву вести мирные переговоры с Россией в марте 2022 года. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В то время, по его словам, Украина была готова обсуждать с РФ ситуацию с Крымом и отказаться от присоединения к НАТО.
"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. <...> Моё мнение: ничего не могло произойти, потому что всё решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — сказал Шрёдер в интервью изданию Berliner Zeitung и добавил, что Украина полностью подчиняется США.
Также Шрёдер рассказал, как в прошлом году украинские власти обращались к нему с просьбой стать посредником в мирном урегулировании. Вопрос заключался в том, смог бы он передать некое послание президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее Шрёдер заявил, что не жалеет о дружбе с Путиным, и поделился своим планом по урегулированию украинского конфликта. Так, согласно его предложениям, Незалежная не должна вступать в НАТО, а Крым должен остаться российским. При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что в план экс-канцлера ФРГ нужно добавить капитуляцию Киева.
ТАСС / DPA / Kay Nietfeld