Американские власти не позволили Киеву вести мирные переговоры с Россией в марте 2022 года. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В то время, по его словам, Украина была готова обсуждать с РФ ситуацию с Крымом и отказаться от присоединения к НАТО.

"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. <...> Моё мнение: ничего не могло произойти, потому что всё решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — сказал Шрёдер в интервью изданию Berliner Zeitung и добавил, что Украина полностью подчиняется США.

Также Шрёдер рассказал, как в прошлом году украинские власти обращались к нему с просьбой стать посредником в мирном урегулировании. Вопрос заключался в том, смог бы он передать некое послание президенту РФ Владимиру Путину.