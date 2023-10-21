"Не просто регион": Бывший канцлер Германии назвал Крым частью российской истории
Экс-канцлер Германии Шрёдер: Для России Крым — не просто регион, а часть истории
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал Крым частью российской истории. Таким образом он прокомментировал возможный план по урегулированию конфликта на Украине.
"Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть её истории", — отметил он в беседе с Berliner Zeitung.
Кроме того, по мнению Шрёдера, Украине не стоит пытаться вступить в НАТО — хотя бы потому, что страна всё равно не выполнит требования для присоединения к Североатлантическому альянсу. Также он считает, что в Незалежной надо отменить запрет на двуязычие. Ещё бывший канцлер ФРГ затронул вопрос гарантий безопасности для Киева — их, как отметил Шрёдер, должны дать СБ ООН и Берлин.
Ранее Шрёдер заявил, что урегулировать украинский конфликт можно, если Незалежная не вступит в НАТО, а Крым останется российским. При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что в план экс-канцлера ФРГ нужно добавить капитуляцию Киева.
ТАСС / DPA / Gregor Fischer