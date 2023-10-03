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3 октября, 14:37

Экс-канцлера ФРГ Шрёдера отсадили от всех немецких политиков из-за связей с Россией

Bild: Экс-канцлера ФРГ Шрёдера посадили отдельно от Шольца и Штайнмайера

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на праздновании годовщины объединения Германии посадили максимально далеко от нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Как сообщает Bild, это связано с пророссийскими взглядами экс-политика.

"Многие высокопоставленные политики хотят избежать совместных фотографий с бывшим канцлером", — пишет издание.

Отметим, что на родине Шрёдера часто критикуют за лоббирование интересов Москвы и работу в российских госкорпорациях.

Ранее Лайф сообщал, что жену Шрёдера уволили из немецкой госкомпании NRW.Global Business. Это произошло после того, как супруги посетили приём в российском посольстве по случаю Дня Победы.

Шрёдер после разговора с Путиным заявил, что Россия хочет переговоров с Украиной

Шрёдер после разговора с Путиным заявил, что Россия хочет переговоров с Украиной

Обложка ©

ТАСС / AP / Gregor Fischer

Наталья Исакова
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