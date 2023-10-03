Экс-канцлера ФРГ Шрёдера отсадили от всех немецких политиков из-за связей с Россией
Bild: Экс-канцлера ФРГ Шрёдера посадили отдельно от Шольца и Штайнмайера
Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на праздновании годовщины объединения Германии посадили максимально далеко от нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Как сообщает Bild, это связано с пророссийскими взглядами экс-политика.
"Многие высокопоставленные политики хотят избежать совместных фотографий с бывшим канцлером", — пишет издание.
Отметим, что на родине Шрёдера часто критикуют за лоббирование интересов Москвы и работу в российских госкорпорациях.
Ранее Лайф сообщал, что жену Шрёдера уволили из немецкой госкомпании NRW.Global Business. Это произошло после того, как супруги посетили приём в российском посольстве по случаю Дня Победы.
ТАСС / AP / Gregor Fischer