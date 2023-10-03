Экс-канцлера ФРГ Шрёдера отсадили от всех немецких политиков из-за связей с Россией

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на праздновании годовщины объединения Германии посадили максимально далеко от нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Как сообщает Bild, это связано с пророссийскими взглядами экс-политика.

"Многие высокопоставленные политики хотят избежать совместных фотографий с бывшим канцлером", — пишет издание.

Отметим, что на родине Шрёдера часто критикуют за лоббирование интересов Москвы и работу в российских госкорпорациях.