Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил дополнить план бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера об урегулировании украинского конфликта. Так, по мнению парламентария, необходимо добавить пункт о полной капитуляции Киева.

"Герхард Шрёдер на фоне других европейских политиков всегда занимал взвешенную и объективную позицию. Прекращение поставок оружия Киеву положит конец конфликту в считаные дни, но этого недостаточно. Нынешний киевский режим должен капитулировать", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости".

Также депутат потребовал от НАТО извиниться за финансирование убийства мирных жителей, а от мирового сообщества — осуждения возрождения нацизма и фашизма на Украине. По его словам, как бы ни старались западные страны накачивать Киев летальным оружием, конфликт закончится победой Москвы, в этом нет никаких сомнений.

Отметим, что ранее Шрёдер в интервью газете Die Süddeutsche Zeitung заявил, что не жалеет о дружбе с российским президентом Владимиром Путиным, и поделился своим планом по урегулированию украинского конфликта. Так, согласно его предложениям, Незалежная не должна вступать в НАТО, а Крым должен остаться российским.