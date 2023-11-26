Пушков напомнил "забывчивой" Бербок, что не все ждут Украину в ЕС Пушков напомнил Бербок о нежелании ряда стран принимать Украину в ЕС 26 ноября, 05:12 Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Не все члены Евросоюза хотят вступления Украины, которая может стать источником раскола объединения. Об этом сенатор Алексей Пушков напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок.

"Создаётся впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И, конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза", — написал Пушков в телеграм-канале.

По словам политика, уверенные заявления Бербок о необходимости принять Украину в ЕС говорят о том, что ряд стран "из идейного фанатизма и по политическим причинам" будут пытаться всё же "протащить" Киев в объединение. А платить за это придётся самим европейцам, добавил Пушков.

Напомним, Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам сообщества и укрепит его. А ранее Бербок уже заявляла, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска". На это ей остроумно ответили в МИД РФ, посоветовав "развернуться на 360 градусов".

Авторы Александра Вишнякова