Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Воробьёв рассказал о последствиях ночной атаки дронов на Подмосковье

Житель Тулы ранен при попадании в многоэтажку обломков сбитого украинского дрона

В Чехии с октября возобновили закупки российского природного газа

ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых

Политики бьют тревогу: Премьер Баварии заявил о государственном кризисе в Германии

Китай поднял флот из-за вторжения ракетного эсминца США

Конгресс FIE отказался исполнять прихоть Украины после скандала с тычком саблей в россиянку

Израильские военные атаковали патруль ООН в Ливане во второй день перемирия с ХАМАС

Лукашенко разразился мощной шайбой в ворота минчан в ходе хоккейного матча

Пушков напомнил "забывчивой" Бербок, что не все ждут Украину в ЕС

Пушков напомнил Бербок о нежелании ряда стран принимать Украину в ЕС

26 ноября, 05:12
<p>Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER</p>

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Не все члены Евросоюза хотят вступления Украины, которая может стать источником раскола объединения. Об этом сенатор Алексей Пушков напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок.

"Создаётся впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И, конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза", — написал Пушков в телеграм-канале.

По словам политика, уверенные заявления Бербок о необходимости принять Украину в ЕС говорят о том, что ряд стран "из идейного фанатизма и по политическим причинам" будут пытаться всё же "протащить" Киев в объединение. А платить за это придётся самим европейцам, добавил Пушков.

Договорилась: Бербок едва не угодила в международный скандал из-за одной фразы

Договорилась: Бербок едва не угодила в международный скандал из-за одной фразы

Напомним, Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам сообщества и укрепит его. А ранее Бербок уже заявляла, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска". На это ей остроумно ответили в МИД РФ, посоветовав "развернуться на 360 градусов".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!