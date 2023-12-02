"Бездонная бочка": В Германии пришли в ярость от передачи Киеву десятков миллиардов евро

Украина стала бездонной бочкой. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, указав, что Берлин передал Киеву десятки миллиардов евро. Она напомнила, что многие страны уже отстраняются от помощи Незалежной.

"Украина всё больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, мы стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину", — сказала парламентарий в видео на своём ютуб-канале.

По словам политика, с начала вооружённого конфликта Германия, по данным её же правительства, только напрямую передала Украине 24 миллиарда евро налоговых средств на оружие и выплаты в госбюджет. Кроме того, из 85 миллиардов, выделенных Киеву Евросоюзом, около 20 миллиардов — средства немецких налогоплательщиков, так как четверть бюджета объединения финансируется за их счёт.

Далее — ещё 14 миллиардов евро, выделенных на поддержку украинских беженцев, а также средства, которые отдают общины. Таким образом, указала Вагенкнехт, Берлин потратил на эту бездонную бочку 60 миллиардов евро.

Причём такие траты, отметила депутат, позволяет себе страна, в которой идут споры о том, можно ли найти возможность для выделения двух миллиардов евро на помощь бедным детям.