На Украине испугались влиятельной "подруги Путина" из Германии
ЕП: Партия Вагенкнехт представляет для Киева большую опасность, чем АдГ
Немецкий политик Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / ЕРА / Filip Singer
В Германии появилась новая пророссийская партия, которая представляет собой большую угрозу для Киева. Об этом в статье для украинского издания "Европейская правда" пишет журналист Кристина Бондарёва.
Речь идёт о фракции бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт — "Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно — BSW). Обозреватель украинского СМИ обратила внимание на сходство этой организации с праворадикальной "Альтернативой для Германии" (АдГ). В статье говорится, что обе партии разделяют общие позиции по вопросу мигрантов и в равной степени критикуют санкции против России.
"И при этом эта партия (BSW. — Прим. Лайфа) может оказаться более опасной, чем "Альтернатива для Германии" — ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых", — пишет Бондарёва, называя Вагенкнехт "подругой Путина".
Ранее Сара Вагенкнехт призвала Владимира Зеленского пойти на компромисс с Россией в связи с сокрушительным провалом ВСУ. Также она обратила внимание на то, что, несмотря на все поставки оружия, линия фронта практически не сдвинулась с места, а Украина не в состоянии одержать победу военным путём.