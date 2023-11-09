На Украине испугались влиятельной "подруги Путина" из Германии

В Германии появилась новая пророссийская партия, которая представляет собой большую угрозу для Киева. Об этом в статье для украинского издания "Европейская правда" пишет журналист Кристина Бондарёва.

Речь идёт о фракции бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт — "Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно — BSW). Обозреватель украинского СМИ обратила внимание на сходство этой организации с праворадикальной "Альтернативой для Германии" (АдГ). В статье говорится, что обе партии разделяют общие позиции по вопросу мигрантов и в равной степени критикуют санкции против России.

"И при этом эта партия (BSW. — Прим. Лайфа) может оказаться более опасной, чем "Альтернатива для Германии" — ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых", — пишет Бондарёва, называя Вагенкнехт "подругой Путина".