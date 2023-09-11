Украинский лидер Владимир Зеленский должен пойти на компромисс с Россией в связи с сокрушительным провалом ВСУ. Такое заявление сделала депутат Бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт в беседе с Neue Zürcher Zeitung.

Она обратила внимание на то, что, несмотря на все поставки оружия, линия фронта едва сдвинулась с места, а Украина не в состоянии одержать победу военным путём. А значит, нужны реализм и готовность к переговорам. По словам Вагенкнехт, Германия также должна восстановить отношения с Россией, ведь санкции в первую очередь влияют на немцев.

"Российская экономика в этом году выросла на 1,5%, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведёт по слепоте и глупости", — заявила Вагенкнехт.