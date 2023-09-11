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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 00:16
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Зеленскому посоветовали пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ

Депутат Бундестага Вагенкнехт: Зеленский должен будет найти компромисс с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский должен пойти на компромисс с Россией в связи с сокрушительным провалом ВСУ. Такое заявление сделала депутат Бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт в беседе с Neue Zürcher Zeitung.

Она обратила внимание на то, что, несмотря на все поставки оружия, линия фронта едва сдвинулась с места, а Украина не в состоянии одержать победу военным путём. А значит, нужны реализм и готовность к переговорам. По словам Вагенкнехт, Германия также должна восстановить отношения с Россией, ведь санкции в первую очередь влияют на немцев.

"Российская экономика в этом году выросла на 1,5%, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведёт по слепоте и глупости", — заявила Вагенкнехт.

Критикующая помощь Киеву депутат Бундестага создаст свою партию
Критикующая помощь Киеву депутат Бундестага создаст свою партию

Стоит добавить, что Сара Вагенкнехт регулярно критикует помощь Киеву, выступает против поставок оружия Украине и заявляет о необходимости отмены антироссийских санкций. Также она неоднократно организовывала митинги против поставки военной техники Киеву.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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