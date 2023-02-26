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26 февраля, 08:34

"Живём в мире Оруэлла": В Германии пришли в ярость из-за погружения немцев в антиутопию

Политик Вагенкнехт: Запад в духе Оруэлла лжёт о солидарности с Киевом с помощью оружия

Политики Запада убеждают Киев в том, что, передавая оружие и деньги, они преследуют мирные цели, но на самом деле это далеко не так. Как заявила немецкий политик из партии "Левые" Сара Вагенкнехт, эти поступки — ложь в духе антиутопических романов британского писателя Джорджа Оруэлла.

"Мы живём в мире Оруэлла. Нам рассказывают, что "танки творят мир", "оружие спасает жизни людей", — приводит её слова РИА "Новости".

По её словам, жители Германии уже давно всё понимают и не хотят, чтобы их обманывали "ложью о мире". Политик указала, что граждане прекрасно осознают, что "оружие убивает, а танки существуют для того, чтобы вести войну". Вместе с тем у немцев есть и осознание, что на Украине не защищают свободу.

Вагенкнехт также подчеркнула, что, прикрываясь "мнимой солидарностью с Украиной", Соединённые Штаты Америки и Североатлантический альянс просто хотят добиться расширения влияния. По мнению политика, истинной солидарностью с Киевом была бы не отправка танков, а склонение его к мирным переговорам.

В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие

В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие

Ранее обозреватель Fox News Кайл Бекер заявил, что западная пресса недостаточно хорошо освещает украинский конфликт, вводит людей в заблуждение. В связи с этим таким СМИ нужно либо "заткнуться", либо начать предоставлять доказательства своих слов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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