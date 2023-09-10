Критикующая помощь Киеву депутат Бундестага создаст свою партию

Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, выступающая против помощи Украине и за отмену антироссийских санкций, приняла решение о создании собственной партии. Об этом сообщила со ссылкой на источники в её окружении газета Bild.

Журналисты утверждают, что новое политическое объединение появится после выборов в Баварии и Гессене, которые состоятся 8 октября. Стоит отметить, что политик пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

Помимо этого, в материале сказано, что одним из важных пунктов, которые будут иметь для новой партии важное значение, станет проведение внешней политики "со ставкой на дипломатию, а не на поставки оружия".