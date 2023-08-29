Критикующая помощь Киеву депутат стала одной из самых популярных политиков Германии
Депутат Вагенкнехт вошла в тройку популярных политиков ФРГ
Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Henning Kaiser
Осуждающая помощь Киеву депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков Германии, который был составлен институтом Insa для газеты Bild.
Согласно результатам рейтинга, Вагенкнехт по сравнению с предыдущим опросом поднялась с седьмой строчки на третью. Уступила она лишь министру обороны Борису Писториусу и премьеру Баварии Маркусу Зёдеру. Немецкий канцлер Олаф Шольц занял 12-е место, а глава МИД Анналена Бербок — 11-е.
Вагенкнехт пользуется особой популярностью как среди своей политической силы, так и среди избирателей правой партии "Альтернатива для Германии". Они сочли депутата самой популярной персоной в политической сфере страны после главы немецких правых Алисы Вайдель.
Сара Вагенкнехт — депутат германского Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте. Она регулярно критикует помощь Киеву, выступает против поставок оружия Украине и заявляет о необходимости отмены антироссийских санкций. Также она неоднократно организовывала митинги против поставки военной техники Киеву.