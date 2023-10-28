Президент РФ Владимир Путин сделал правильное предположение насчёт того, что Запад всё больше устаёт от непомерных расходов на Украину. Об этом заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

"В России знают, что Украина зависима от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, то в течение нескольких лет можно так поднять цену этих боевых действий, что в какой-то момент Запад скажет: с нас хватит", — подчеркнул эксперт в эфире телеканала ZDF.

По его словам, позиция Москвы основана на личных наблюдениях российского лидера за выводом американских сил из Афганистана. Путин отмечал, что Коллективный Запад отвернётся от Киева, когда затраты на военную и финансовую помощь станут слишком высокими.

Грессель добавил, что Россия вынуждает Украину всё сильнее полагаться на Запад, истощая мощности её собственной оборонной промышленности. Однако последние настроения в Европе чаще указывают на то, что помощь ЕС и США ослабнет. По словам аналитика, Киеву не пойдут на пользу возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году и конфликты в американском Конгрессе, связанные с выборами спикера и обсуждением бюджета государства. Поэтому стратегия Путина оправдывает себя, резюмировал аналитик.