Мир устал от Украины: На Западе раскусили игру Зеленского

Владимир Зеленский действовал осторожно и хотел показать союзникам Киева, что он не пытается привлечь их внимание. Об этом написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер. Он считает, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Зеленский увидел, что все обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, а не Украину.

"Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", — отметил Миллер.

Обозреватель считает, что события на международной арене демонстрируют усталость от Украины в мире. Он предполагает, что киевским властям теперь будет труднее просить дополнительную поддержку в виде миллиардов долларов. На это повлияют другие глобальные вызовы.