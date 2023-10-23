Мир устал от Украины: На Западе раскусили игру Зеленского
FT: Зеленский на встрече с партнёрами делал вид, что не борется за их внимание
Владимир Зеленский действовал осторожно и хотел показать союзникам Киева, что он не пытается привлечь их внимание. Об этом написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер. Он считает, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Зеленский увидел, что все обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, а не Украину.
"Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", — отметил Миллер.
Обозреватель считает, что события на международной арене демонстрируют усталость от Украины в мире. Он предполагает, что киевским властям теперь будет труднее просить дополнительную поддержку в виде миллиардов долларов. На это повлияют другие глобальные вызовы.
Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что Владимир Зеленский обиделся на западных партнёров из-за того, что политики и пресса стали уделять ему меньше внимания. По её словам, Зеленский недоумевает, почему до него никому нет дела, а телефон не разрывается от звонков, как раньше.
Telegram / Zelenskiy / Official