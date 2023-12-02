Орбан нашёл поддержку в ЕС и опечалит Украину под конец года

Уходящий год не подарит Украине надежду на скорое присоединение к Евросоюзу. Всему виной — расширение списка противников членства Незалежной в блоке. Если раньше эту позицию отстаивал лишь премьер Венгрии Виктор Орбан, то теперь ему на помощь пришёл кандидат на пост главы Правительства Нидерландов Герт Вилдерс, сказано в материале журнала The Economist.

В издании напомнили, что изначально декабрьский саммит ЕС сулил Киеву долгожданное приглашение в блок и "денежные ливни". Однако укрепление оппозиционных сил де-факто обнулило все шансы Незалежной не только на евроинтеграцию, но и на финансовое благополучие.

"Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества [Виктор Орбан] сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября", — говорится в материале.