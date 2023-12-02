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2 декабря, 03:42

Орбан нашёл поддержку в ЕС и опечалит Украину под конец года

Economist: Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз

Уходящий год не подарит Украине надежду на скорое присоединение к Евросоюзу. Всему виной — расширение списка противников членства Незалежной в блоке. Если раньше эту позицию отстаивал лишь премьер Венгрии Виктор Орбан, то теперь ему на помощь пришёл кандидат на пост главы Правительства Нидерландов Герт Вилдерс, сказано в материале журнала The Economist.

В издании напомнили, что изначально декабрьский саммит ЕС сулил Киеву долгожданное приглашение в блок и "денежные ливни". Однако укрепление оппозиционных сил де-факто обнулило все шансы Незалежной не только на евроинтеграцию, но и на финансовое благополучие.

"Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества [Виктор Орбан] сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября", — говорится в материале.

Евросоюз снова откладывает обсуждение принятия Украины в свой состав

Евросоюз снова откладывает обсуждение принятия Украины в свой состав

А недавно неладное заподозрили и на Украине. Бывший генпрокурор страны Святослав Пискун заявил, что Еврокомиссия попросту водила Киев за нос, обещая место в ЕС.

Обложка ©

Flickr / European People's Party

Илья Пушкарев
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