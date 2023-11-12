"Не обманывают ли нас?": На Украине заподозрили неладное в обещаниях Евросоюза

Брюссель водит Украину за нос, когда обещает стране присоединение к Евросоюзу уже в обозримом будущем. К такому выводу после недавнего визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев пришёл бывший генпрокурор Незалежной Святослав Пискун.

Он напомнил, что заявления о якобы скором вступлении в объединение на фоне блокировки украинского зерна Польшей выглядят смешными. Кроме того, ЕС всегда размыто формулирует сроки интеграции государства. Показательным в этом вопросе является пример Турции, уверен экс-генпрокурор.

"Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой? Хотелось бы узнать. Когда нам говорят, что мы готовы к переговорам, хочется сказать: позвоните [президенту Турции Реджепу] Эрдогану и спросите: "Скажи мне, дорогой, как твои переговоры по Евросоюзу продвигаются 30 лет?" — высказался Пискун в интервью журналисту Александру Шелест*.