"Не обманывают ли нас?": На Украине заподозрили неладное в обещаниях Евросоюза
Экс-генпрокурор Украины Пискун: ЕК обманула Киев, пообещав вступление в Евросоюз
Брюссель водит Украину за нос, когда обещает стране присоединение к Евросоюзу уже в обозримом будущем. К такому выводу после недавнего визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев пришёл бывший генпрокурор Незалежной Святослав Пискун.
Он напомнил, что заявления о якобы скором вступлении в объединение на фоне блокировки украинского зерна Польшей выглядят смешными. Кроме того, ЕС всегда размыто формулирует сроки интеграции государства. Показательным в этом вопросе является пример Турции, уверен экс-генпрокурор.
"Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой? Хотелось бы узнать. Когда нам говорят, что мы готовы к переговорам, хочется сказать: позвоните [президенту Турции Реджепу] Эрдогану и спросите: "Скажи мне, дорогой, как твои переговоры по Евросоюзу продвигаются 30 лет?" — высказался Пискун в интервью журналисту Александру Шелест*.
Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев 4 ноября. В рамках визита она вновь обсудила вопросы вступления страны в Евросоюз, а также анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Спустя несколько дней ЕК дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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