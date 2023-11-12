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12 ноября, 20:02

"Не обманывают ли нас?": На Украине заподозрили неладное в обещаниях Евросоюза

Экс-генпрокурор Украины Пискун: ЕК обманула Киев, пообещав вступление в Евросоюз

Брюссель водит Украину за нос, когда обещает стране присоединение к Евросоюзу уже в обозримом будущем. К такому выводу после недавнего визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев пришёл бывший генпрокурор Незалежной Святослав Пискун.

Он напомнил, что заявления о якобы скором вступлении в объединение на фоне блокировки украинского зерна Польшей выглядят смешными. Кроме того, ЕС всегда размыто формулирует сроки интеграции государства. Показательным в этом вопросе является пример Турции, уверен экс-генпрокурор.

"Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой? Хотелось бы узнать. Когда нам говорят, что мы готовы к переговорам, хочется сказать: позвоните [президенту Турции Реджепу] Эрдогану и спросите: "Скажи мне, дорогой, как твои переговоры по Евросоюзу продвигаются 30 лет?" высказался Пискун в интервью журналисту Александру Шелест*.

"Уши вянут!": В Киеве разнесли ложь Урсулы фон дер Ляйен об Украине

"Уши вянут!": В Киеве разнесли ложь Урсулы фон дер Ляйен об Украине

Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев 4 ноября. В рамках визита она вновь обсудила вопросы вступления страны в Евросоюз, а также анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Спустя несколько дней ЕК дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

Flickr / Olly Denton

Илья Пушкарев
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