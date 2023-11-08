ЕК дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС
Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщается в письменных рекомендациях ЕК. Это произошло на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишинёвом поставленных ранее задач по реформам.
"Комиссия рекомендует совету начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", — сказано в документе.
Главы государств и правительств будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Вердикт должны вынести все действующие члены ЕС единогласно.
В ЕК отметили, что переговоры должны пройти, если Киев и Кишинёв будут выполнять некоторые условия. Для Украины это продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдавии — продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и олигархией.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз. По словам политика, Незалежная является "крайне коррумпированной" страной.
Лайф также писал, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, если она не решит вопрос с Польшей из-за позиции по Волынской резне. Весной 2023 года польский МИД призывал Владимира Зеленского извиниться за неё. При этом пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые польским государством против украинцев", а вот Киев — нет. На Украине посчитали эти высказывания недопустимыми, Ясину же уволили из МИД.
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