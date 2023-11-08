ЕК дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщается в письменных рекомендациях ЕК. Это произошло на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишинёвом поставленных ранее задач по реформам.

"Комиссия рекомендует совету начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", — сказано в документе.

Главы государств и правительств будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Вердикт должны вынести все действующие члены ЕС единогласно.

В ЕК отметили, что переговоры должны пройти, если Киев и Кишинёв будут выполнять некоторые условия. Для Украины это продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдавии — продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и олигархией.