Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам политика, Европейская комиссия опубликует отчёт, который официально призовёт к началу переговоров о вступлении Киева в ЕС. При этом он подчеркнул, что Украина является "крайне коррумпированной" страной. Филиппо добавил, что Франция должна выйти из Евросоюза, пока не поздно.

"После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" — отметил Филиппо.