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8 ноября, 05:33

Во Франции заявили, что фон дер Ляйен хочет смерти Европы

Филиппо: Намерение ЕС принять в состав Украину приведёт к смерти Европы

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам политика, Европейская комиссия опубликует отчёт, который официально призовёт к началу переговоров о вступлении Киева в ЕС. При этом он подчеркнул, что Украина является "крайне коррумпированной" страной. Филиппо добавил, что Франция должна выйти из Евросоюза, пока не поздно.

"После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" — отметил Филиппо.

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Ранее обозреватель Бетани Эллиотт в колонке для UnHerd заявила о том, что беднейшие страны альянса пострадают, если Украина вступит в Евросоюз. По словам Эллиотт, принятие Незалежной также негативно бы отразилось на сельском хозяйстве, субсидирование которого уменьшилось бы сразу на 20%.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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