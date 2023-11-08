Во Франции заявили, что фон дер Ляйен хочет смерти Европы
Филиппо: Намерение ЕС принять в состав Украину приведёт к смерти Европы
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
По словам политика, Европейская комиссия опубликует отчёт, который официально призовёт к началу переговоров о вступлении Киева в ЕС. При этом он подчеркнул, что Украина является "крайне коррумпированной" страной. Филиппо добавил, что Франция должна выйти из Евросоюза, пока не поздно.
"После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" — отметил Филиппо.
Ранее обозреватель Бетани Эллиотт в колонке для UnHerd заявила о том, что беднейшие страны альянса пострадают, если Украина вступит в Евросоюз. По словам Эллиотт, принятие Незалежной также негативно бы отразилось на сельском хозяйстве, субсидирование которого уменьшилось бы сразу на 20%.
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