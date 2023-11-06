В Британии предупредили, что Украина в случае вступления в ЕС ограбит другие страны
UnHerd: Принятие Украины в ЕС негативно скажется на беднейших странах альянса
Если Украина вступит в Евросоюз, от этого пострадают беднейшие страны альянса. Таким мнением в колонке для UnHerd поделилась обозреватель Бетани Эллиотт.
"Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование", — отметила журналистка.
По словам Эллиотт, принятие Незалежной в Евросоюз также негативно бы отразилось на сельском хозяйстве, субсидирование которого уменьшилось бы сразу на 20%. Кроме того, как считает журналистка, функционирование альянса, в составе которого более тридцати стран, уже не было бы столь эффективным.
"Найти компромисс (при приёме Украины в ЕС. — Прим. Лайфа), вероятно, будет сложно", — заключила Эллиотт.
Как ранее писал Лайф, Владимир Зеленский "палит из всех орудий", требуя начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в Евросоюз до конца года. При этом, по мнению журналистов, он прекрасно понимает, насколько такие перспективы далеки от реальности.
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