Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 05:41

В Британии предупредили, что Украина в случае вступления в ЕС ограбит другие страны

UnHerd: Принятие Украины в ЕС негативно скажется на беднейших странах альянса

Если Украина вступит в Евросоюз, от этого пострадают беднейшие страны альянса. Таким мнением в колонке для UnHerd поделилась обозреватель Бетани Эллиотт.

"Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование", — отметила журналистка.

По словам Эллиотт, принятие Незалежной в Евросоюз также негативно бы отразилось на сельском хозяйстве, субсидирование которого уменьшилось бы сразу на 20%. Кроме того, как считает журналистка, функционирование альянса, в составе которого более тридцати стран, уже не было бы столь эффективным.

"Найти компромисс (при приёме Украины в ЕС. — Прим. Лайфа), вероятно, будет сложно", — заключила Эллиотт.

"Не имеет права": В Европе снова поиздевались над мечтой Украины о вступлении в ЕС

"Не имеет права": В Европе снова поиздевались над мечтой Украины о вступлении в ЕС

Как ранее писал Лайф, Владимир Зеленский "палит из всех орудий", требуя начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в Евросоюз до конца года. При этом, по мнению журналистов, он прекрасно понимает, насколько такие перспективы далеки от реальности.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров