Если Украина вступит в Евросоюз, от этого пострадают беднейшие страны альянса. Таким мнением в колонке для UnHerd поделилась обозреватель Бетани Эллиотт.

"Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование", — отметила журналистка.

По словам Эллиотт, принятие Незалежной в Евросоюз также негативно бы отразилось на сельском хозяйстве, субсидирование которого уменьшилось бы сразу на 20%. Кроме того, как считает журналистка, функционирование альянса, в составе которого более тридцати стран, уже не было бы столь эффективным.

"Найти компромисс (при приёме Украины в ЕС. — Прим. Лайфа), вероятно, будет сложно", — заключила Эллиотт.