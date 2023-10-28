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28 октября, 05:58

В ФРГ заявили, что Зеленский "палит из всех орудий", требуя переговоров о вступлении Украины в ЕС

TAZ: Зеленский понимает туманность перспектив вступления Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский понимает, как далека от реальности перспектива активизации переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом написала журналист издания Tageszeitung Барбара Эртель. По её словам, несмотря на это, он "палит из всех орудий" и требует начать обсуждение этого вопроса до конца года. Эксперт считает, что Брюссель уже установил правила игры, которые он сам должен соблюдать, а для Киева исключений делать не будут.

"Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?" — написала журналистка.

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Она считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться на десятилетия. Эксперт отметила, что данная перспектива не должна переоцениваться киевскими властями. Эртель указала, что Зеленский сейчас может испытывать страх из-за внимания Запада к ситуации на Ближнем Востоке. По её мнению, есть риск того, что партнёры Киева могут пересмотреть свои военные обязательства.

Ранее американский журнал Newsweek писал о том, что Владимир Зеленский столкнулся с большой проблемой после отказа Венгрии и Словакии оказывать Киеву помощь. Для него стало настоящим ударом решение стран заблокировать выделение Украине €50 млрд из фонда ЕС.

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Илья Суриков
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