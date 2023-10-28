В ФРГ заявили, что Зеленский "палит из всех орудий", требуя переговоров о вступлении Украины в ЕС

Владимир Зеленский понимает, как далека от реальности перспектива активизации переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом написала журналист издания Tageszeitung Барбара Эртель. По её словам, несмотря на это, он "палит из всех орудий" и требует начать обсуждение этого вопроса до конца года. Эксперт считает, что Брюссель уже установил правила игры, которые он сам должен соблюдать, а для Киева исключений делать не будут.

"Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?" — написала журналистка.

Она считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться на десятилетия. Эксперт отметила, что данная перспектива не должна переоцениваться киевскими властями. Эртель указала, что Зеленский сейчас может испытывать страх из-за внимания Запада к ситуации на Ближнем Востоке. По её мнению, есть риск того, что партнёры Киева могут пересмотреть свои военные обязательства.