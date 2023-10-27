Зеленскому назвали сроки крушения финансовой системы Украины

Киевским властям следует "включить мозги", потому что если в ближайшем будущем не будут остановлены боевые действия, то примерно уже в декабре произойдёт обрушение гривны и всей финансовой системы Украины. С таким предупреждением выступил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы экономист Олег Соскин.

"Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре гривна рухнет, рухнет и банковская система. <…> По большому счёту это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать", — заявил Соскин на своём ютуб-канале.

Он призвал прекратить боевые действия, отменить военное положение на Украине, а также убрать Владимира Зеленского, в противном случае тот уничтожит страну и её жителей.