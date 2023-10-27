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27 октября, 17:44

Зеленскому назвали сроки крушения финансовой системы Украины

Экс-советник Кучмы Соскин предрёк обрушение финансовой системы Украины в декабре

Киевским властям следует "включить мозги", потому что если в ближайшем будущем не будут остановлены боевые действия, то примерно уже в декабре произойдёт обрушение гривны и всей финансовой системы Украины. С таким предупреждением выступил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы экономист Олег Соскин.

"Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре гривна рухнет, рухнет и банковская система. <…> По большому счёту это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать", — заявил Соскин на своём ютуб-канале.

Он призвал прекратить боевые действия, отменить военное положение на Украине, а также убрать Владимира Зеленского, в противном случае тот уничтожит страну и её жителей.

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Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Киеве уже прекрасно понимают, что Запад их бросил. В связи с этим он считает, что в скором времени украинцам будет разрешено заключить мир на условиях Москвы.

Обложка ©

Getty Images / Burak Akbulut

Наталья Исакова
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