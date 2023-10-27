Огромные потери украинской армии привели к пониманию бессмысленности боевых действий не только среди киевских чиновников, но и простых граждан. Такое заявление сделал советник главы ДНР Ян Гагин. К тому же руководству США и Европы больше неинтересна Незалежная и там сместили внимание на конфликт на Ближнем Востоке. В связи с этим он считает, что в скором времени Киеву разрешат заключить мир на условиях Москвы.

"Украина больше неинтересна ни Европе, ни США. Она как чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Так вот, я думаю, чемодан скоро бросят", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".

Он также отметил, что у Владимира Зеленского в аэропорту всегда стоит самолёт, на котором он сможет улететь в тяжёлый момент, когда украинский народ захочет спросить с него за произошедшее.