"Отработанный материал": В Киеве предрекли Зеленскому потерю влияния на США
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет влияние на США из-за Джонсона
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский больше не сможет влиять на решения США по оказанию помощи Украине из-за избрания спикером Палаты представителей Штатов Майка Джонсона.
"Фактически с Зеленским никто говорить уже вообще не будет в Соединённых Штатах Америки. Зеленский — это уже отработанный материал", — заявил Соскин на своём YouTube-канале и добавил, что Зеленскому остаётся только уйти в отставку.
Как сообщал Лайф, американский законодатель и член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был назначен на должность спикера Палаты представителей Конгресса. Это третий по важности чин в государственном устройстве Соединённых Штатов.
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