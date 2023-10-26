"Отработанный материал": В Киеве предрекли Зеленскому потерю влияния на США

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский больше не сможет влиять на решения США по оказанию помощи Украине из-за избрания спикером Палаты представителей Штатов Майка Джонсона.

"Фактически с Зеленским никто говорить уже вообще не будет в Соединённых Штатах Америки. Зеленский — это уже отработанный материал", — заявил Соскин на своём YouTube-канале и добавил, что Зеленскому остаётся только уйти в отставку.