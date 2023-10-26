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26 октября, 17:29

"Отработанный материал": В Киеве предрекли Зеленскому потерю влияния на США

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет влияние на США из-за Джонсона

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский больше не сможет влиять на решения США по оказанию помощи Украине из-за избрания спикером Палаты представителей Штатов Майка Джонсона.

"Фактически с Зеленским никто говорить уже вообще не будет в Соединённых Штатах Америки. Зеленский — это уже отработанный материал", — заявил Соскин на своём YouTube-канале и добавил, что Зеленскому остаётся только уйти в отставку.

Зеленскому посоветовали смириться с конкуренцией

Зеленскому посоветовали смириться с конкуренцией

Как сообщал Лайф, американский законодатель и член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был назначен на должность спикера Палаты представителей Конгресса. Это третий по важности чин в государственном устройстве Соединённых Штатов.

Обложка ©

Getty Images / Beata Zawrzel

Александра Мышляева
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