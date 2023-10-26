Зеленскому посоветовали смириться с конкуренцией

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке изменила отношение западных политиков к Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в материале польского портала Forsal.

Внимание Запада переключилось на Израиль, а Украина уже не является ключевым вызовом безопасности и стала "лишь одним из фронтов". Если раньше находиться рядом с Зеленским считалось престижным, то теперь израильская сторона ясно дала понять, что его визит на фоне обострившегося конфликта с Палестиной неуместен.

"А ведь ещё недавно западные политики боролись за внимание и присутствие на их мероприятиях этого украинца. Война с ХАМАС, которая грозит перерасти в региональный конфликт с участием Ирана и его прокси-союзников, изменила всё. Зеленский должен смириться с тем, что у него появилась конкуренция", — резюмировал обозреватель Збигнев Приходьнович.