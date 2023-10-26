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26 октября, 05:13
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Зеленскому посоветовали смириться с конкуренцией

Forsal: Обострение на Ближнем Востоке изменило отношение Запада к Зеленскому

<p>Владимир Зеленский. Обложка © EPA / ТАСС / OLIVIER MATTHYS / POOL</p>

Владимир Зеленский. Обложка © EPA / ТАСС / OLIVIER MATTHYS / POOL

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке изменила отношение западных политиков к Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в материале польского портала Forsal.

Внимание Запада переключилось на Израиль, а Украина уже не является ключевым вызовом безопасности и стала "лишь одним из фронтов". Если раньше находиться рядом с Зеленским считалось престижным, то теперь израильская сторона ясно дала понять, что его визит на фоне обострившегося конфликта с Палестиной неуместен.

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"А ведь ещё недавно западные политики боролись за внимание и присутствие на их мероприятиях этого украинца. Война с ХАМАС, которая грозит перерасти в региональный конфликт с участием Ирана и его прокси-союзников, изменила всё. Зеленский должен смириться с тем, что у него появилась конкуренция", — резюмировал обозреватель Збигнев Приходьнович.

А ранее в США рассказали о погасшей "звезде Зеленского". Отмечается, что глава Незалежной утратил статус "медийного баловня" и сейчас недоумевает, почему до него никому нет дела, а телефон не разрывается от звонков, как раньше.

Лариса Сафронова
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