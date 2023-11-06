Во Франции возмутились отказом Зеленского от переговоров с Россией

Лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо возмутил отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией. Политик считает, что уже все осознают провал ВСУ, однако даже при таких условиях украинский лидер продолжает жертвовать народом.

"Что за игру ведёт Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — заявил Филиппо в социальной сети Х.