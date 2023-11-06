Во Франции возмутились отказом Зеленского от переговоров с Россией
Филиппо: Отказываясь от переговоров с Москвой, Зеленский жертвует своим народом
Лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо возмутил отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией. Политик считает, что уже все осознают провал ВСУ, однако даже при таких условиях украинский лидер продолжает жертвовать народом.
"Что за игру ведёт Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — заявил Филиппо в социальной сети Х.
Он отметил, что даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал, что ВСУ всё потеряли, а приближённые Зеленского утверждают, что он сошёл с ума. Поэтому Филиппо призвал прекратить накачивать Незалежную оружием и остановить кровопролитие.
Как уже рассказывал Лайф, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого, кстати, начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал.
ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS