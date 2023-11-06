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6 ноября, 13:27

Армия России уничтожила склад с безэкипажными катерами ВСУ

МО РФ: Российские военные уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ от 6 ноября.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах", — рассказали в ведомстве.

А ранее российские войска нанесли удар по цехам, где производились беспилотники и безэкипажные катера для украинских военных. Они были расположены в районе населённого пункта Малодолинское в Одесской области.

Неуловимый украинский дрон "Баба-яга" подбит в Запорожье

Неуловимый украинский дрон "Баба-яга" подбит в Запорожье

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Shutterstock

Андрей Бражников
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