Армия России уничтожила склад с безэкипажными катерами ВСУ
МО РФ: Российские военные уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные за минувшие сутки уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ от 6 ноября.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах", — рассказали в ведомстве.
А ранее российские войска нанесли удар по цехам, где производились беспилотники и безэкипажные катера для украинских военных. Они были расположены в районе населённого пункта Малодолинское в Одесской области.
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