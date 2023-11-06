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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 13:27
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Армия России уничтожила склад с безэкипажными катерами ВСУ

МО РФ: Российские военные уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ от 6 ноября.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах", — рассказали в ведомстве.

А ранее российские войска нанесли удар по цехам, где производились беспилотники и безэкипажные катера для украинских военных. Они были расположены в районе населённого пункта Малодолинское в Одесской области.

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Андрей Бражников
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