Армия России уничтожила склад с безэкипажными катерами ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ от 6 ноября.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах", — рассказали в ведомстве.