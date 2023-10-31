ВС РФ поразили цеха по производству дронов и безэкипажных катеров под Одессой
Российские войска нанесли удар по цехам в Одесской области, где производились беспилотники и безэкипажные катера для украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила арсенал авиационных средств поражения ВСУ в районе Дубиевки Черкасской области. Также были поражены пункты управления противника.
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ТАСС / Алексей Коновалов