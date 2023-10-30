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Опубликовано 30 октября 2023, 11:36
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Склад авиационных бомб и ракет взлетел на воздух под Черкассами

ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области

В минувшие сутки ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в районе Дубиевки Черкасской области, сообщили в Минобороны РФ. Также были поражены пункты управления противника.

"В районах населённых пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения", — рассказали там.

Нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки
Нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки

Также Минобороны отчиталось об успехах на Запорожском направлении. Так, ВСУ лишились сотен солдат и множества единиц техники, в том числе германского танка Leopard.

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Матвей Константинов
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