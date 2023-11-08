Политолог сравнил членство в ЕС с "морковкой на верёвочке" для "украинского осла"

Украина никогда не вступит в Европейский союз, и дело не только в жёсткой позиции Польши, но и в том, что страна просто не вписывается туда по своим цивилизационным качествам. Такое мнение озвучил в беседе с Лайфом политолог и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По словам эксперта, пока Украина формально существует, ей будет выдвигаться много абсурдных требований, но всё равно путь в Европейский союз будет закрыт. В настоящее время у Запада много других проблем: с Румынией, Болгарией, с Венгрией, с другими восточноевропейскими странами, более приличными, чем Украина, объяснил политолог.

"Всегда будет находиться повод для того, чтобы отодвинуть эту морковку, за которой двигается украинский осёл на неопределённое расстояние. Мало того, в ближайшее время не будет, в принципе, самой Украины", — указал собеседник Лайфа.