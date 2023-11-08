Политолог сравнил членство в ЕС с "морковкой на верёвочке" для "украинского осла"
Политолог Коровин: Украине не светит членство в ЕС, и дело не только в Польше
Украина никогда не вступит в Европейский союз, и дело не только в жёсткой позиции Польши, но и в том, что страна просто не вписывается туда по своим цивилизационным качествам. Такое мнение озвучил в беседе с Лайфом политолог и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
По словам эксперта, пока Украина формально существует, ей будет выдвигаться много абсурдных требований, но всё равно путь в Европейский союз будет закрыт. В настоящее время у Запада много других проблем: с Румынией, Болгарией, с Венгрией, с другими восточноевропейскими странами, более приличными, чем Украина, объяснил политолог.
"Всегда будет находиться повод для того, чтобы отодвинуть эту морковку, за которой двигается украинский осёл на неопределённое расстояние. Мало того, в ближайшее время не будет, в принципе, самой Украины", — указал собеседник Лайфа.
Эксперт подчеркнул, что Украина может попасть в ЕС только в блоке с Россией, оказавшись в едином стратегическом евразийском пространстве от Владивостока до Гибралтара. Это — реальный шанс для Украины попасть в ЕС с нынешней Европой, подытожил он.
А ранее Лайф писал, что о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, если она не решит вопрос с Польшей из-за позиции по Волынской резне. Весной 2023 года польский МИД призывал Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. При этом пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые польским государством против украинцев", а вот Киев — нет. После этого на Украине посчитали эти высказывания недопустимыми, Ясину же уволили из МИД.
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