В Польше рассказали о новой напасти ЕС из-за Украины

Депрессия европейского населения из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса приводит к ухудшению экономических показателей в регионе. Об этом пишет издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

В статье говорится, что тревожные состояния становятся эпидемией в современной Европе, а экономисты пытаются перевести эту проблему в реальные потери для экономик европейских государств. Исследования PIE показали, что 62% опрошенных связывают проблемы своего психического здоровья с пандемией коронавируса и ситуацией на Украине.

"В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлены снижением уровня занятости и производительности труда", — говорится в материале.

В публикации напомнили про мнение экспертов Всемирной организации здравоохранения об этой ситуации. Они считают, что каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, возвращается в четырёхкратном размере вследствие повышения трудоспособности человека.