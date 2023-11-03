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3 ноября, 05:03

В Польше рассказали о новой напасти ЕС из-за Украины

Interia: Европа теряет 600 миллиардов евро в год из-за массовой депрессии населения

Депрессия европейского населения из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса приводит к ухудшению экономических показателей в регионе. Об этом пишет издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

В статье говорится, что тревожные состояния становятся эпидемией в современной Европе, а экономисты пытаются перевести эту проблему в реальные потери для экономик европейских государств. Исследования PIE показали, что 62% опрошенных связывают проблемы своего психического здоровья с пандемией коронавируса и ситуацией на Украине.

"В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлены снижением уровня занятости и производительности труда", — говорится в материале.

В публикации напомнили про мнение экспертов Всемирной организации здравоохранения об этой ситуации. Они считают, что каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, возвращается в четырёхкратном размере вследствие повышения трудоспособности человека.

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Ранее профессор Модзелевский заявил, что экономическая и политическая сферы в Польше страдают из-за Украины. По его мнению, введение Варшавой эмбарго на ввоз украинского зерна не останется без печальных последствий для страны.

Обложка ©

Getty Images / Josef Lindau

Алексей Соловьёв
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