"Мы проигрываем": В Польше пожаловались на проблемы из-за Украины
Профессор Модзелевский: Экономика и политика Польши страдают из-за Украины
Экономическая и политические сферы в Польше страдают из-за Украины, заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для Myśl Polska. По его мнению, введение Варшавой эмбарго на ввоз украинского зерна не останется без печальных последствий для страны.
"Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за "незаконное" введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она "нарушила международное право", — считает профессор.
Модзелевский подчеркнул, что намерения Варшавы следовать интересам нации всегда оказываются противоречащими законам Евросоюза или международному праву в целом. По его оценке, такое положение вещей является настоящим бредом.
Лайф сообщал, что отношения Польши и Украины ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.
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