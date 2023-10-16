"Мы проигрываем": В Польше пожаловались на проблемы из-за Украины

Экономическая и политические сферы в Польше страдают из-за Украины, заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для Myśl Polska. По его мнению, введение Варшавой эмбарго на ввоз украинского зерна не останется без печальных последствий для страны.

"Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за "незаконное" введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она "нарушила международное право", — считает профессор.