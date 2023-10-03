Польша потребовала титанических усилий от Киева после ссоры из-за зерна
МИД Польши: Варшава ждёт от Киева титанических усилий для нормализации отношений
Для преодоления кризиса в отношениях Варшавы и Киева украинским властям необходимо приложить титанические усилия, уверен министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По мнению дипломата, Незалежная сможет найти решение этой проблемы, если захочет.
Глава ведомства подчеркнул, что расхождение позиций двух государств по зерновому вопросу привело к отдалению стран друг от друга. Варшава продолжит выполнять свои обязательства перед Киевом, но для восстановления прежнего уровня сотрудничества нужно постараться, указал руководитель МИД.
"Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдёт решение, если будет такая воля с её стороны", — резюмировал Рау в эфире телеканала Polsat.
Тему многочисленных выходок Владимира Зеленского в адрес Польши ранее прокомментировал и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он заявил, что политика попросту "понесло".
ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN