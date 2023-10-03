Польша потребовала титанических усилий от Киева после ссоры из-за зерна

Для преодоления кризиса в отношениях Варшавы и Киева украинским властям необходимо приложить титанические усилия, уверен министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По мнению дипломата, Незалежная сможет найти решение этой проблемы, если захочет.

Глава ведомства подчеркнул, что расхождение позиций двух государств по зерновому вопросу привело к отдалению стран друг от друга. Варшава продолжит выполнять свои обязательства перед Киевом, но для восстановления прежнего уровня сотрудничества нужно постараться, указал руководитель МИД.