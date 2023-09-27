"Его понесло" : В Варшаве нашли причину выходок Зеленского из-за зерна

Владимир Зеленский не должен был делать обвинительных заявлений в адрес Польши после решения республики продлить эмбарго на украинское зерно. Так в интервью телеканалу Polsat ситуацию прокомментировал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"Дошло до очень печальной ситуации. Его понесло. Он не должен был говорить таких слов", — уверен политик.