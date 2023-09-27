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27 сентября, 02:23

"Его понесло" : В Варшаве нашли причину выходок Зеленского из-за зерна

Мэр Варшавы словами "его понесло" объяснил обвинения Зеленского в адрес Польши

Владимир Зеленский не должен был делать обвинительных заявлений в адрес Польши после решения республики продлить эмбарго на украинское зерно. Так в интервью телеканалу Polsat ситуацию прокомментировал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"Дошло до очень печальной ситуации. Его понесло. Он не должен был говорить таких слов", — уверен политик.

В середине сентября Украина направила во Всемирную торговую организацию иск против Варшавы из-за решения республики продлить запрет на ввоз зерна. По версии Киева, тем самым страна нарушила свои обязательства, обособившись от Евросоюза. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий попросил Зеленского следить за словами.

Зерно раздора: На Украине заявили о начале аграрной войны с Польшей

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На фоне ссоры из-за продовольствия Польша приняла решение свернуть программу военной помощи ВСУ. Такому примеру скоро может последовать и ещё один член Евросоюза.

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Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
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