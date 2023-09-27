"Его понесло" : В Варшаве нашли причину выходок Зеленского из-за зерна
Мэр Варшавы словами "его понесло" объяснил обвинения Зеленского в адрес Польши
Владимир Зеленский не должен был делать обвинительных заявлений в адрес Польши после решения республики продлить эмбарго на украинское зерно. Так в интервью телеканалу Polsat ситуацию прокомментировал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
"Дошло до очень печальной ситуации. Его понесло. Он не должен был говорить таких слов", — уверен политик.
В середине сентября Украина направила во Всемирную торговую организацию иск против Варшавы из-за решения республики продлить запрет на ввоз зерна. По версии Киева, тем самым страна нарушила свои обязательства, обособившись от Евросоюза. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий попросил Зеленского следить за словами.
На фоне ссоры из-за продовольствия Польша приняла решение свернуть программу военной помощи ВСУ. Такому примеру скоро может последовать и ещё один член Евросоюза.
Flickr / President of Ukraine