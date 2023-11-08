Польша поставила Украине жёсткий ультиматум насчёт ЕС

Пока Украина и Польша окончательно не решат между собой вопрос о квалификации Волынской резни и эксгумации останков её жертв, о вступлении страны в Евросоюз не может быть и речи. Об этом заявил в среду замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

Если страны, между которыми есть разногласия, намереваются состоять в одном союзе, то прежде все скользкие моменты следует разрешить, считает дипломат.

"Без решения этого вопроса (о Волынской резне. — Прим. Лайфа) Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС", — отрезал Яблонский.

Отметим, что отношения между Варшавой и Киевом периодически накаляются из-за массового уничтожения Украинской повстанческой армией — ОУН* — этнического польского гражданского населения в 1943–1944 годах. Весной польский МИД призывал Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. При этом пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые нашим государством против украинцев", а вот Киев — нет. После этого украинский посол Василий Зварыч назвал недопустимыми такие высказывания со стороны Польши, а Ясину уволили из МИД.