На Украине нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

В Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Об этом рассказал член совета министров Польши Михал Дворчик. Уточняется, что власти республики долго пытались добиться разрешения на такие поиски. Только недавно украинская сторона начала их согласовывать.

По словам Дворчика, останки жертв обнаружили в бывшем селе Пужники. Их поисками в течение четырёх месяцев занимались польские и украинские специалисты. В итоге эксперты обнаружили массовое захоронение жертв украинских националистов. Найдены тела убитых жителей села. Украинским властям направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.