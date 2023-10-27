На Украине нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
В Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Об этом рассказал член совета министров Польши Михал Дворчик. Уточняется, что власти республики долго пытались добиться разрешения на такие поиски. Только недавно украинская сторона начала их согласовывать.
По словам Дворчика, останки жертв обнаружили в бывшем селе Пужники. Их поисками в течение четырёх месяцев занимались польские и украинские специалисты. В итоге эксперты обнаружили массовое захоронение жертв украинских националистов. Найдены тела убитых жителей села. Украинским властям направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.
"Это первый случай за более чем девять лет обнаружения на Украине останков поляков, жертв украинских националистов", — указал Дворчик.
Ранее Лайф писал о том, что в Польше отправили в отставку пресс-секретаря МИД Лукаша Ясину, который ранее потребовал от Украины извинений за Волынскую резню 1943 года. В мае Ясина предложил Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. По его словам, Варшава уже взяла на себя ответственность за преступления, совершённые против украинцев, а вот Киев — нет.
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