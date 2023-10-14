Из МИД Польши уволили сотрудника, требовавшего извинений от Зеленского за Волынскую резню

В Польше отправили в отставку пресс-секретаря МИД Лукаша Ясину, который ранее потребовал от Украины извинений за Волынскую резню 1943 года. Об этом он сам сообщил в Х (Twitter).

"Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапёр, а каждый сапёр может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД, благодарю всех", — отметил Ясина.