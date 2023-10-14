Регион

Уведомления отключены

14 октября, 10:24

Из МИД Польши уволили сотрудника, требовавшего извинений от Зеленского за Волынскую резню

Пресс-секретаря МИД Польши Ясину уволили после слов о Волынской резне

<p>Лукаш Ясина. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ynt96klR8Eo&ab_channel=%D0%9C%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ми - Україна</a></p>

Лукаш Ясина. Фото © YouTube / Ми - Україна

В Польше отправили в отставку пресс-секретаря МИД Лукаша Ясину, который ранее потребовал от Украины извинений за Волынскую резню 1943 года. Об этом он сам сообщил в Х (Twitter).

"Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапёр, а каждый сапёр может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД, благодарю всех", — отметил Ясина.

Военный политолог объяснил, почему упавшую в Польше ракету признали украинской именно сейчас

Военный политолог объяснил, почему упавшую в Польше ракету признали украинской именно сейчас

Напомним, в мае Ясина предложил Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Представитель польского МИД подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые нашим государством против украинцев", а вот Киев — нет. Украинский посол Василий Зварыч назвал недопустимыми такие высказывания со стороны Польши. После этого Ясина был отправлен в бессрочный отпуск.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров