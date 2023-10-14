Из МИД Польши уволили сотрудника, требовавшего извинений от Зеленского за Волынскую резню
Пресс-секретаря МИД Польши Ясину уволили после слов о Волынской резне
Лукаш Ясина. Фото © YouTube / Ми - Україна
В Польше отправили в отставку пресс-секретаря МИД Лукаша Ясину, который ранее потребовал от Украины извинений за Волынскую резню 1943 года. Об этом он сам сообщил в Х (Twitter).
"Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапёр, а каждый сапёр может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД, благодарю всех", — отметил Ясина.
Напомним, в мае Ясина предложил Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Представитель польского МИД подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые нашим государством против украинцев", а вот Киев — нет. Украинский посол Василий Зварыч назвал недопустимыми такие высказывания со стороны Польши. После этого Ясина был отправлен в бессрочный отпуск.