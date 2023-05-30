Потребовавший извинений от Зеленского польский дипломат лишился работы
RMF FM: Польского дипломата Ясину отстранили после слов о Волынской резне
Представителя польского МИД Лукаша Ясину отстранили от работы после его призывов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Как сообщает радиостанция RMF FM, формально дипломат был отправлен в отпуск, правда на неопределённый срок.
"Лукаш Ясина официально отправлен в отпуск, но только бессрочно", — говорится в сообщении.
По данным источника издания, Ясина больше не вернут на работу в МИД Польши.
Ранее Ясина предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Представитель польского МИД также подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые нашим государством против украинцев", а вот Киев — нет.
Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto