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30 мая, 17:10

Потребовавший извинений от Зеленского польский дипломат лишился работы

RMF FM: Польского дипломата Ясину отстранили после слов о Волынской резне

Представителя польского МИД Лукаша Ясину отстранили от работы после его призывов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Как сообщает радиостанция RMF FM, формально дипломат был отправлен в отпуск, правда на неопределённый срок.

"Лукаш Ясина официально отправлен в отпуск, но только бессрочно", — говорится в сообщении.

По данным источника издания, Ясина больше не вернут на работу в МИД Польши.

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Ранее Ясина предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню. Представитель польского МИД также подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые нашим государством против украинцев", а вот Киев — нет.

Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Наталья Исакова
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