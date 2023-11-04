Фон дер Ляйен из Киева анонсировала новый пакет антироссийских санкций ЕС

Евросоюз в ближайшее время представит 12-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По её словам, ограничения, в частности, коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.

"Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым чёрным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт", — отметила глава ЕК, выступая на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Она добавила, что в новом пакете также будут ужесточены меры по обходу санкций со стороны Москвы.