Фон дер Ляйен из Киева анонсировала новый пакет антироссийских санкций ЕС
Фон дер Ляйен: ЕС скоро представит 12-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз в ближайшее время представит 12-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По её словам, ограничения, в частности, коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.
"Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым чёрным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт", — отметила глава ЕК, выступая на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Она добавила, что в новом пакете также будут ужесточены меры по обходу санкций со стороны Москвы.
Как ранее сообщал Лайф, фон дер Ляйен приехала на Украину утром 4 ноября. На вокзале в Киеве её встретил Владимир Зеленский. Украинская сторона ожидает получить от главы ЕК "позитивный сигнал" о начале переговоров по вступлению Незалежной в Евросоюз.
Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в 5,3 миллиарда долларов. Новые ограничения коснутся в том числе вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях. Между тем в МИД раскрыли колоссальные потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией.
ТАСС / AP / Alastair Grant