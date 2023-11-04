Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 16:00

Фон дер Ляйен из Киева анонсировала новый пакет антироссийских санкций ЕС

Фон дер Ляйен: ЕС скоро представит 12-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз в ближайшее время представит 12-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По её словам, ограничения, в частности, коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.

"Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым чёрным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт", — отметила глава ЕК, выступая на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Она добавила, что в новом пакете также будут ужесточены меры по обходу санкций со стороны Москвы.

"Никаких денег": В Киеве остались недовольны визитом главы ЕК фон дер Ляйен

"Никаких денег": В Киеве остались недовольны визитом главы ЕК фон дер Ляйен

Как ранее сообщал Лайф, фон дер Ляйен приехала на Украину утром 4 ноября. На вокзале в Киеве её встретил Владимир Зеленский. Украинская сторона ожидает получить от главы ЕК "позитивный сигнал" о начале переговоров по вступлению Незалежной в Евросоюз.

Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в 5,3 миллиарда долларов. Новые ограничения коснутся в том числе вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях. Между тем в МИД раскрыли колоссальные потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alastair Grant

Наталья Исакова
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров