"Уши вянут!": В Киеве разнесли ложь Урсулы фон дер Ляйен об Украине

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина является демократической страной, ведущей активную борьбу с коррупцией, не соответствуют реальному положению вещей. Такое заявление сделал журналист из Киева Максим Назаров в эфире YouTube-канала "Да, это так".

"Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас всё прекрасно с правами человека, коррупции нет, всё просто прекрасно. Боже, да вы посмотрите, реформы [проводятся]", — прокомментировал заявления фон дер Ляйен журналист.

Он добавил, что её словам теперь вторят и в Киеве. Так, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стал утверждать, что главе Еврокомиссии удалось развеять все мифы о коррупции на Украине.