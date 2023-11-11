"Уши вянут!": В Киеве разнесли ложь Урсулы фон дер Ляйен об Украине
Журналист Назаров поразился заявлениям главы ЕК фон дер Ляйен об Украине
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина является демократической страной, ведущей активную борьбу с коррупцией, не соответствуют реальному положению вещей. Такое заявление сделал журналист из Киева Максим Назаров в эфире YouTube-канала "Да, это так".
"Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас всё прекрасно с правами человека, коррупции нет, всё просто прекрасно. Боже, да вы посмотрите, реформы [проводятся]", — прокомментировал заявления фон дер Ляйен журналист.
Он добавил, что её словам теперь вторят и в Киеве. Так, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стал утверждать, что главе Еврокомиссии удалось развеять все мифы о коррупции на Украине.
Лайф рассказывал, что фон дер Ляйен приехала на Украину утром 4 ноября. На вокзале в Киеве её встретил Владимир Зеленский, а после переговоров они провели совместную пресс-конференцию. На ней еврочиновница заявила, что в скором времени ЕС представит 12-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, коснутся российского импорта и экспорта, а также цен на нефть.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET