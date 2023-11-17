Евросоюз снова откладывает обсуждение принятия Украины в свой состав Reuters: ЕС вряд ли станет обсуждать приём Украины в союз на саммите в декабре 17 ноября, 15:53 Shutterstock

Евросоюз может отложить вопрос о принятии Украины в сообщество, хотя ранее предполагалось поднять обсуждение темы на саммите в Брюсселе в декабре этого года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: "Давайте вернёмся к этому [вопросу] в марте", — пояснил собеседник агентства.

Он выразил уверенность, что в лучшем случае вопрос обсудят весной следующего года, при том что велика вероятность отказа Венгрии положительно проголосовать за членство Украины.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. На саммите в Брюсселе 14–15 декабря европейские политики собирались обсуждать решение о начале переговорного процесса.

Авторы Татьяна Миссуми