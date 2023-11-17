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17 ноября, 04:14

В Венгрии назвали роковое решение Зеленского, которое не даст Украине вступить в ЕС

Magyar Hírlap: Антивенгерская политика Зеленского не даст Украине вступит в ЕС

Проводимая в отношении проживающих на Украине венгров политика Владимира Зеленского не даст стране вступить в Европейский Союз. Об этом пишет издание Magyar Hírlap.

Журналисты рассказали об ещё одном националистическом шаге киевского режима. Так, претендующие на членство в Евросоюзе украинские власти планируют ущемить венгерское национальное меньшинство в своём праве разговаривать на родном языке.

"Правительство Украины хочет постановить, что отныне в венгерских школах Закарпатья учителя и ученики смогут разговаривать друг с другом на венгерском языке только с пяти часов дня", — говорится в статье.

Также в материале указано, что в Закарпатье аналогичный запрет планируют ввести и для венгерского медперсонала. Автор публикации считает, что подобные действия Зеленского могут говорить о его ненависти к Венгрии и её народу. В заключении журналисты подчеркнули, что эти шаги помешают Украине вступить в ЕС, так как в предоставленном Брюсселем перечне требований для вступления числится пункт о регулировании правового положения национальных меньшинств.

Требование к Украине об уважении других языков для вступления в ЕС не коснётся русского

Требование к Украине об уважении других языков для вступления в ЕС не коснётся русского

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что принимать Украину в Евросоюз сейчас нельзя, так как в стране не проводятся выборы, не соблюдаются принципы свободы слова и СМИ. По его словам, оценивать верховенство права в таких условиях абсурдно.

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t.me/ Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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