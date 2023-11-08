"Абсурдно": МИД Венгрии выступил против вступления Украины в Евросоюз
Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против вступления Украины в ЕС
Принимать Украину в Евросоюз сейчас нельзя, так как в стране не проводятся выборы, не соблюдаются принципы свободы слова и СМИ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, оценивать верховенство права в таких условиях абсурдно.
"На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине", — заявил глава венгерского МИД на своей странице в соцсети.
Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Будапешт не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в отношении переговоров о вступлении Украины в европейское сообщество. Также он назвал правильным постановление Еврокомиссии, в котором подчёркивается, что Киев не выполнил условия для вступления в ЕС. Особенно вопиющие нарушения зафиксированы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, говорится в документе.
Сийярто считает, что сейчас куда уместнее вести стратегическую дискуссию о политике Евросоюза в отношении Украины. Также он приветствовал решение дать Грузии статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, дипломат указал, что дальнейшее расширение сообщества должно происходить за счёт стран Западных Балкан.
Напомним, ранее ЕК дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Главы государств и правительств сообщества будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Вердикт должны вынести все действующие члены ЕС единогласно. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, предупредил Евросоюз о "коллективном аборте" из-за принятия таких "микрочленов", как Украина и Молдавия.
ТАСС / IMAGO / Steinach