"Абсурдно": МИД Венгрии выступил против вступления Украины в Евросоюз

Принимать Украину в Евросоюз сейчас нельзя, так как в стране не проводятся выборы, не соблюдаются принципы свободы слова и СМИ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, оценивать верховенство права в таких условиях абсурдно.

"На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине", — заявил глава венгерского МИД на своей странице в соцсети.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Будапешт не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в отношении переговоров о вступлении Украины в европейское сообщество. Также он назвал правильным постановление Еврокомиссии, в котором подчёркивается, что Киев не выполнил условия для вступления в ЕС. Особенно вопиющие нарушения зафиксированы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, говорится в документе.