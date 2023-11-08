Требование к Украине об уважении других языков для вступления в ЕС не коснётся русского

Еврокомиссия (ЕК) не будет обращать внимания на ситуацию с русским языком в стране при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в Брюсселе.

"Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских [на Украине]. Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание [при оценке выполнения Киевом реформ]", — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что в ЕК очень заинтересованы в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине. Чиновник подчеркнул, что реформа касается, в частности, предоставления национальным меньшинствам возможности получения образования частично на их языке, взаимодействия с институтами на их родном языке. По словам источника, Украина уже много сделала для этого, остались лишь некоторые шаги.