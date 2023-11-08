"Микрочлены": Медведев предупредил ЕС о "коллективном аборте" в случае вступления Украины и Молдавии

Если Украину и Молдавию примут в ЕС, эти страны интенсивно "обескровят и обезжирят" Европу. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями", — предупредил Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что обе эти страны, став "микрочленами" Евросоюза, десятилетиями будут кормиться за счёт "заботливых мамок" из Германии, Франции и прочих "евротолстяков". При этом Медведев назвал Болгарию и страны Прибалтики второсортным сбродом, которому придётся "затянуть потуже пояса".

По словам политика, 12 лет назад руководители крупнейших стран ЕС намекали ему, что слишком поспешно было создано объединение из разных государств, так как Германия с Францией не сравнятся с Румынией, Прибалтикой или "никчёмной Грецией с разомлевшими на солнце ленивыми греками".

Но вот теперь, подчеркнул Медведев, "безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт". То есть отрезать их от каких-либо субсидий ЕС и перераспределив их в пользу Киева и Кишинёва.

Зампред СБ предложил читателям угадать, кто останется в плюсе от всего этого, и дал подсказку.

"Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трёх раз (букв)", — заключил политик.