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8 ноября, 19:25

"Микрочлены": Медведев предупредил ЕС о "коллективном аборте" в случае вступления Украины и Молдавии

Медведев: Украина и Молдавия "обескровят" Европу, оказавшись в ЕС

Если Украину и Молдавию примут в ЕС, эти страны интенсивно "обескровят и обезжирят" Европу. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями", — предупредил Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что обе эти страны, став "микрочленами" Евросоюза, десятилетиями будут кормиться за счёт "заботливых мамок" из Германии, Франции и прочих "евротолстяков". При этом Медведев назвал Болгарию и страны Прибалтики второсортным сбродом, которому придётся "затянуть потуже пояса".

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По словам политика, 12 лет назад руководители крупнейших стран ЕС намекали ему, что слишком поспешно было создано объединение из разных государств, так как Германия с Францией не сравнятся с Румынией, Прибалтикой или "никчёмной Грецией с разомлевшими на солнце ленивыми греками".

Но вот теперь, подчеркнул Медведев, "безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт". То есть отрезать их от каких-либо субсидий ЕС и перераспределив их в пользу Киева и Кишинёва.

Зампред СБ предложил читателям угадать, кто останется в плюсе от всего этого, и дал подсказку.

"Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трёх раз (букв)", — заключил политик.

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Напомним, ранее ЕК дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Главы государств и правительств сообщества будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Вердикт должны вынести все действующие члены ЕС единогласно.

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Kremlin

Анатолий Симоненко
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