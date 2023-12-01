В Нидерландах победила крайне правая партия, выступающая за отмену санкций против РФ

На парламентских выборах в Нидерландах победила крайне правая Партия свободы (PVV). Её главой является Герт Вилдерс, осуждающий русофобию и выступающий за отмену санкций против России. О результатах выборов сообщили в Избирательном совете страны.

"Партия свободы получает 37 мест в парламенте", — цитирует слова председателя Избирательного совета Вима Кайке РИА "Новости".

Отмечается, что ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получила всего 24 места в парламенте.

Напомним, что партия Вилдерса зарекомендовала себя борцами за суверенитет Нидерландов. Она выступает против дальнейшей интеграции в Евросоюз, тогда как её глава поддерживает нормализацию отношений с Россией.