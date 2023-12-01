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1 декабря, 12:05

В Нидерландах победила крайне правая партия, выступающая за отмену санкций против РФ

В Нидерландах победила партия Герта Вилдерса, осуждающего русофобию

<p>Глава партии PVV Герт Вилдерс. Обложка © AP / TASS / Peter Dejong</p>

Глава партии PVV Герт Вилдерс. Обложка © AP / TASS / Peter Dejong

На парламентских выборах в Нидерландах победила крайне правая Партия свободы (PVV). Её главой является Герт Вилдерс, осуждающий русофобию и выступающий за отмену санкций против России. О результатах выборов сообщили в Избирательном совете страны.

"Партия свободы получает 37 мест в парламенте", — цитирует слова председателя Избирательного совета Вима Кайке РИА "Новости".

Отмечается, что ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получила всего 24 места в парламенте.

Напомним, что партия Вилдерса зарекомендовала себя борцами за суверенитет Нидерландов. Она выступает против дальнейшей интеграции в Евросоюз, тогда как её глава поддерживает нормализацию отношений с Россией.

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Ранее немецкий журналист заявил, что возглавляющий крайне правую Партию свободы Герт Вилдерс может стать союзником России. Он отметил, что если события будут развиваться в этом ключе и дальше, то президенту РФ Владимиру Путину достаточно будет сидеть и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится.

Ян Поланин
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