В Нидерландах победила крайне правая партия, выступающая за отмену санкций против РФ
В Нидерландах победила партия Герта Вилдерса, осуждающего русофобию
Глава партии PVV Герт Вилдерс. Обложка © AP / TASS / Peter Dejong
На парламентских выборах в Нидерландах победила крайне правая Партия свободы (PVV). Её главой является Герт Вилдерс, осуждающий русофобию и выступающий за отмену санкций против России. О результатах выборов сообщили в Избирательном совете страны.
"Партия свободы получает 37 мест в парламенте", — цитирует слова председателя Избирательного совета Вима Кайке РИА "Новости".
Отмечается, что ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получила всего 24 места в парламенте.
Напомним, что партия Вилдерса зарекомендовала себя борцами за суверенитет Нидерландов. Она выступает против дальнейшей интеграции в Евросоюз, тогда как её глава поддерживает нормализацию отношений с Россией.
Ранее немецкий журналист заявил, что возглавляющий крайне правую Партию свободы Герт Вилдерс может стать союзником России. Он отметил, что если события будут развиваться в этом ключе и дальше, то президенту РФ Владимиру Путину достаточно будет сидеть и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится.