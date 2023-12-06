Республиканцы сорвали совещание по выделению помощи Украине
Сенатор Ромни: Республиканцы покинули брифинг по вопросу помощи Украине
В Сенате США провалился секретный брифинг, на котором сенаторов предполагалось убедить в важности выделения новой помощи Украине и Израилю: республиканцы покинули совещание. Об этом сообщил журналистам представитель Республиканской партии Митт Ромни.
"Республиканцы просто покинули брифинг, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки", — сказал он, добавив, что нет смысла слушать о важности помощи Израилю и Украине, ведь это и так понятно.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против выделения Киеву суммы, запрошенной Байденом. По его мнению, средства должны в первую очередь пойти на урегулирование ситуации с мигрантами на южной границе Штатов.
Ранее сообщалось, что Сенат США пригласил Зеленского выступить на закрытом брифинге по видеосвязи. Однако он в последний момент отменил своё участие. Как указала депутат Верховной рады Александра Устинова, это произошло по "ряду причин".
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